Akyaka'daki talan Meclis gündeminde

24 Şubat 2022 Perşembe, 16:21

Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla’nın Ula ilçesindeki sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi’nde yapımına başlanan ve onlarca ağaç kesilen çevre yolunu Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması için 4 ayrı soru önergesi veren Özcan, "Söz konusu alan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde Kesin Korunacak Hassas Alan statüsünde bir doğal sit alanıdır. Bu statüdeki koruma alanlarında; yalnızca bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına izin verilmektedir. Bu proje Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin flora ve faunası üzerinde oldukça büyük olumsuz etki yaratacak, orman alanları bölünerek canlıların yaşam alanları parçalanacak, ekosistem bütünlüğü bozulacak, biyolojik çeşitlilik yok olacaktır. " dedi.

Projenin yalnızca Akyaka ile sınırlı olmadığını belirten Özcan, "Akbük, Ören üzerinden Bodrum’a kadar uzanan bir otoyol oluşturulmasının amaçlandığı da anlaşılmaktadır. Yolun geçtiği güzergahta Gökova kıyıları ve ormanları büyük bir rant baskısına girecektir. Bu proje ile Akyaka'nın mevcut trafik sorunu oluşacak yeni araç trafiği yükü ile iyice artacağı gibi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde insan ve araç baskısını artıracaktır. Projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliği artacaktır, yaşanan iklim krizine daha da olumsuz etkileri olacaktır. Projeyle birlikte artan bölge turizm yükünün havzadaki yerleşim yerlerine basıncı artacak, liman/marina/imar statüsü vs. konularının dayatılması kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

CHP'li Özcan, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından şu soruların yanıtlanması istedi:

1- Akyaka’ya bir çevre yolu Akyaka İmar Planında mevcut mudur?

2- Akyaka’ya bir çevre yolu projesi için Bakanlığınıza başvuru yapılmış mıdır, hangi kurum tarafından yapılmıştır, Bakanlığınız tarafından olur verilmiş midir?

3- Eğer olur verilmemişse; Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında ağaçların kesilmesi, doğal yapının tahrip edilmesi ile ilgili idari ve yasal işlem başlatacak mısınız, tahrip edilen alanın eski haline getirilmesi için çalışma başlatacak mısınız?

Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli tarafından şu soruların yanıtlanması istendi:

1- Söz konusu alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Akyaka’ya çevre yolu yapmak üzere ağaç kesimi yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç tane ağaç kesilmiştir ve Kesin Korunacak Hassas Alan’da yapılan bu çalışma için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan izin alınmış mıdır?

2- Açılan yol güzergahının genişliği ve uzunluğu ne kadardır?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından şu soruların yanıtlanması istendi:

1- Akyaka’ya bir çevre yolu için Bakanlığınız tarafından onay verilmiş bir proje var mıdır? Var ise bu yolun hangi karayolları ile bağlanması planlanmıştır?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından şu soruların yanıtlanması istendi:

1- Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit statüsündeki bir alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı olmadan bir yol projesi gerçekleştirmeye Muğla Valiliği ’nin ve Ula Belediyesi’nin yetkisi var mıdır? Yok ise, adı geçen kurumlarla ilgili bir soruşturma başlatacak mısınız?