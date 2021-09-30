Alaçatı Tiyatro Günleri başladı

30 Eylül 2021 Perşembe, 11:40

Çeşme Belediyesi tiyatroseverleri bir dizi tiyatro ile buluşturuyor. Alaçatı Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek Alaçatı Tiyatro Günleri kapsamında ilk olarak uyarlama ve yönetmenliğini Cengiz Toraman’ın yaptığı “Aziz Nesin Kabare” izleyici ile buluştu.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran düzenledikleri etkinliklerle Çeşmeliler’in pandemi sürecinde kültür ve sanata olan hasretini gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

USTA SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Alaçatı Tiyatro Günleri kapsamında 5 Ekim Salı günü Rutkay Aziz’in yönettiği, Taner Barlas’ın kurguladığı 1984 (Büyük Gözaltı) George Orwell’in kült romanı 1984’teki distopyayı tiyatro sahnesine taşıyor.

8 Ekim Cuma günü Meddah kültürünün son temsilcisi usta oyuncu Mehmet Esen’in tek kişilik gösterisi Çeşmeli sanatseverler ile buluşacak.

12 Ekim Salı günü ise Genco Erkal, Ahmet Arif’i anlatacağı yeni oyunu Şahdamarım ile Çeşmeli izleyicilerle buluşacak. Tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini tutmuş, halk kitlelerince en sevilen yazarların başında gelen büyük ozan Ahmet Arif’in ölümünün 30. yılında onun anısına düzenlenen Şahdamarım’da onun şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.

15 Ekim Cuma günü ise, bir konuşma ustası; anlatanla dinleyeni, oyuncuyla seyirciyi, uyuşmazmış gibi görünen şeyleri bir araya getirebilen, kullanabilen bir usta olan Ali Poyrazoğlu Asi Kuş’ta Bizet’nin ünlü operası Carmen’in bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyor. Opera, tiyatro, bale ve güldürü ustalığının bir arada olduğu oyun Çeşmeliler’e unutulmaz anlar yaşatacak.

ALAÇATI TİYATO GÜNLERİ

5 Ekim 2021, Salı

Rutkay Aziz / 1984

8 Ekim 2021, Cuma

Mehmet Esen / Meddah

12 Ekim 2021, Salı

Genco Erkal / Şahdamarım

15 Ekim 2021, Cuma

Ali Poyrazoğlu / Asi Kuş