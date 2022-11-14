Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 27 yaşındaki kişi kaldığı odada ölü bulundu.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:20
Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu
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Antalya'nın Alanya Otogarı'nda bir berber dükkanının üst katındaki odada kalan Ahmet Nergiz'in (27) hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Nergiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekibinin odada yaptığı incelemede, pet şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen içki bulunduğu belirtildi.

Nergiz'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.


Antalya Alanya berber

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