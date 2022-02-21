Alaşehir'de çiftçilerden 'tapu' çağrısı: Tarım sigortası yaptıramıyoruz

21 Şubat 2022 Pazartesi, 11:27

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bağlı Uluderbent mahallesi, büyükşehire bağlanınca bölgede kadastro haritaları yeniden düzenlendi. Alaşehir Ovası'nın verimli tarım arazilerini barındıran Uluderbent'teki yurttaşların arazileri tescillendi, hak sahiplerine tapularının verilmesi kararlaştırıldı. Yurttaşlar bunun üzerine tapularını almak için Alaşehir Malmüdürlüğü'ne başvuru yaptı. Tapu bekleyen yurtrttaşlar, Alaşehir Malmüdürlüğü'nden "Şu anda yeterli personel olmadığı için tupalarınızı veremiyoruz" yanıtı aldı.

Yurttaşlar tapu sorununun giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Uluderbent mahallesi sakini Veli Demir, "Biz bölgenin verimli tarım alanlarında çiftçilik yapan vatandaşlarız. İhracat ürünleri olan sofralık üzüm ve kiraz üretiyoruz. Tapu sorunu yaşadığımız için arazilerimize tarım sigortası yaptıramıyoruz. Herkes bu sorun nedeniyle mağdur. Çözüm istiyoruz" dedi.