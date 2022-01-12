Alavara Koyu kurtuldu
Muğla’nın Datça ilçesinde Ege Bölgesi’nin cennet koylarından olan Alavara Koyu’ndaki yapılaşmaya mahkemeden onay çıkmadı.
Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Alavara Koyu’nun sit derecesinin düşürülerek imara açılmasına yargı ‘dur’ dedi.
Bakanlık yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf, ‘yapılaşmanın önü açılır’ diyerek kararı onadı. Mahkeme kararı ile Alavara Koyu yapılaşmadan kurtulmuş oldu.
Emecik Mahallesi Alavara mevkiinde birinci derecede doğal sit olan alanın ikinci ve üçüncü dereceye düşürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararının iptali için Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, itirazı ele aldı ve Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oybirliğiyle iptaline karar verdi. Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı, yanında bir inşaat firmasının da müdahil olduğu davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, “Yapılaşmanın önü açılır” yönünde karar veren bilirkişi raporunu dikkate alarak yerel mahkemenin kararını onadı.
Mahkeme kararını yorumlayan avukat Ali Kurt, “İptal kararı bölgede yapılaşmayı ve ekolojik dengenin bozulmasını engelleyecek. Artık Alavara koyunda yapılaşma imkânsız oldu. Bu karar bölgede tarım yapan üreticileri asla bağlamaz. Mahkeme kararı tarım yapılmamasına değil yapılaşmaya izin vermedi. Yurttaşlar rahatlıkla burada doğal tarım yapabilir” dedi.
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