Alaybey’de coşku dolu şenlik
Karşıyaka Belediyesi, Alaybey’de Muammer Aksoy Parkı’nda düzenlediği mahalle şenliği ile yurttaşlara eğlence dolu bir akşam yaşattı.
İzmir’de Karşıyaka Belediyesi tarafından Alaybey semtinde düzenlenen mahalle şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Muammer Aksoy Parkı’nda gerçekleşen şenlikte sahne alan Karşıyaka Belediyesi Çok Sesli Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu, mahalle sakinlerine neşe ve eğlence dolu bir akşam yaşattı. Her yaştan vatandaşlar şarkılara alkışlarla ve danslarla eşlik etti.
Şenliğe katılarak Alaybey Mahallesi sakinlerinin coşkusuna ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şenliğin keyifli anlara sahne olduğunu belirterek, "Karşıyaka'mızda hatıralarımızda yer edecek anları paylaşmayı önemsiyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere, sahne alan sanatçılarımıza, saz ekibimize ve katılım gösteren komşularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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