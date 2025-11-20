Ali Mahir Başarır: 200 TL’de imzası olan iktidar bürokratı tahliye edilmiş!

TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Şener, sadece 1 ay cezaevinde kaldı.

BAŞARIR SORDU

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, X hesabından yaptığı açıklamada konu hakkında şunları yazdı:

"200 TL’de imzası olan iktidar bürokratı tahliye edilmiş!

100 milyon lira yolsuzluk iddiası olan, örgüt lideri suçlamasıyla tutuklanan MB Başkan Yardımcısı Emrah Şener’e uygulanan hukuksa...

Ölümle burun buruna gelen Mehmet Murat Çalık’a hangi hukuk uygulandı?

"TAYFUN KAHRAMAN'A HANGİ HUKUK UYGULANIYOR"

Hakkında AYM kararı olan ve ciddi bir hastalığı bulunan Tayfun Kahraman’a hangi hukuk uygulanıyor?

Emrah Şener hangi gerekçeyle tahliye edildi?

Örgüt üyesi diye alınanlar içerideyse, örgüt lideri diye alınan niye dışarıda?"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Emrah Şener’i “en parlak ekonomist” olarak nitelemişti.