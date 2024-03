Ali Sirmen sonsuzluğa uğurlandı: 'Yol göstermeye devam edecek'

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:51

Güncelleme: 19.03.2024 - 17:02

Aydınlanma devrimlerinin ödünsüz savunucusu, gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Sirmen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sirmen için ilk olarak yıllarca çalıştığı gazetesinde tören düzenlendi.

Gazetedeki törende konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, “Çok üzgünüz, Ali Ağabeyimizi yıllarını verdiği yuvasından uğurluyoruz. Cumhuriyetimizin belleği olan Ali Sirmen’i asla unutmayacağız. Yazıları bize yol göstermeye devam edecek” dedi.

Esen’in ardından konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Mehmet Alev Coşkun ise “Bir çınarı daha kaybettik. Gençler ağabeyini, basın dünyası saygın bir üyesini yitirdi. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, devrimci Ali Sirmen, kalemini her zaman emekten, doğrudan, adaletten yana kullandı. Darbelere ve baskılara direndi. Önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazetede kendisi için yapılan törenin ardından öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilen Sirmen’i dostları, çalışma arkadaşları, Cumhuriyet çalışanları, demokratik kitle örgütleri ve siyasiler yalnız bırakmadı.

BAŞBUĞ: KEŞKE DAHA ÖNCEDEN TANISAYDIM

Cenazeye katılan eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Ali Sirmen Cumhuriyetin yetiştirdiği, bizim jenerasyondan biri. Kendisiyle yakın yaşlardaydık. Ali Sirmen'in kaybı her şeyden evvel Türkiye için büyük bir kayıp. Kendisiyle son dönemlerinde tanışmıştık. Çok geç oldu, keşke daha önceden tanıma şansım olsaydı. Son dönemlerinde birkaç defa beraberdik. O kısa beraberlikler bile onun ne kadar derin biri olduğunu gösteriyordu. Yelpazesi çok genişti, dış politikadan spora, sanata, her alanda kendini çok iyi yetiştirmiş. Çok iyi bir isimdi. Çok büyük bir insandı. Onu daha kısa özetlemek gerekirse, cumhuriyet ve Atatürk aşığıydı. Bu konuda günün şartlarına uyarak farklı konuşayım diyerek o yola sapmadı. Her zaman bu konularda dimdik durdu. İşte bazılarına örnek olsun. Büyük bir kayıp, herkese baş sağlığı diliyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de, "Ali abi Galatasaray için çok önemli bir isimdi. Galatasaray'da büyük emekleri var. Duayen bir kimliği vardı. Kendisine Allah rahmet eylesin. Kendisiyle geçmişe yönelik çok hatıram var. Kaybı Galatasaray için, Türk gazeteciliği için, Türkiye için büyük bir kayıptır. Değerli ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah onlara sabır versin, kendisi de ışıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. Eksikliğini her zaman hissedeceğiz" diye konuştu.

CENAZEDE BULUNANLAR

Yoğun katılımın olduğu törende Ali Sirmen’in oğlu Devrim Sirmen, Devrim Sirmen’in eşi Deniz Sirmen, Mine Sirmen’in ablası Zeynep Türkeri, Uğur Mumcu’nun eşi Gürdal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Şükran Soner, Özalp Birol, Tayfun Akgüner, İrfan Hüseyin Yıldız, Yenigün Haber Ajansı Basın Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Selçuk Özer, Osman Gölcük ve Özlem Yüzak, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Haber Müdürü Can Uğur, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Gamze Akdemir, gazetemiz yazarları, Murat Ağırel, Mustafa Balbay, Ataol Behramoğlu, Orhan Bursalı, Oktay Ekşi, Miyase İlknur, Özdemir İnce, Zülal Kalkandelen, Mine Kırıkkanat, Arif Kızılyalın, Zeynep Oral, Işıl Özgentürk, Jale Özgentürk, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sami Karaören’in oğlu Mehmet Karaören, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sol Parti Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Tunceli Belediye Başkanı ve TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, Eski Büyükelçi ve CHP Milletvekili Onur Öymen, Av. Atilla Coşkun, Av. Turgut Kazan, Av. Alp Selek, Av. Salim Şen, gazeteciler Atilla Gökçe, Melik Aşık, Merdan Yanardağ, Musa Kart, Ümit Zileli, Pınar Türenç, Tufan Türenç, Umur Talu, Yalçın Bayer, tiyatro sanatçısı Menderes Samancılar, yazar Ayşe Kulin, Yazar Haluk Hepkon Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi ve yazar Haluk Hepkon ve Sirmen’in yakın arkadaşları Gencay Şaylan, Prof. Dr. Ali Güzel, Mehmet Basutçu, Mısra İlden, Süleymen İlden, İbrahim Aycin, Füsun Özbilgen, Rıdvan Budak, Eski DİSK Genel Sekreteri Mehmet Atay, Eski İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mete Akalın, Cumhuriyet Mahallesi Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Akalın, Prof. Dr. Devrim Ulucan, Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan Alkış, Prof. Dr. Fazıl Sağlam hazır bulundu.