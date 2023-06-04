Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı

Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 04.06.2023 - 17:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı kentlerden Amasya'da şiddetli yağış hayatı felç etti.

Kent merkezinde aniden bastıran ve 20 dakika süren sağanak nedeniyle bazı yollar su ile doldu. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını da su bastı. İhbar sonrası belediye ekipleri, su dolan adreslerde çalışma başlattı.

METEOROLOJİ ÖZELLİKLE İÇ BÖLGELERİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

"Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."