Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Demir borular TIR'ın ön camından çıktı: 2 kişi can verdi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen TIR'a, aynı istikamette seyir halinde olan TIR çarptı. Meydana gelen kazada 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 07:11
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Demir borular TIR'ın ön camından çıktı: 2 kişi can verdi
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Korkunç kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 28 EE 540 plakalı demir boru yüklü Volvo marka TIR sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiğinin patlaması neticesinde emniyet şeridine park etti.

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki 41 AEC 388 plakalı hurda yüklü Mercedes marka TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarparak yan yattı.

DEMİR BORULAR ÖN CAMDAN DIŞARI ÇIKTI!

Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet verici kazada, TIR'ın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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