Ankara'da erkek şiddeti! Boşandığı kadının yaşadığı eve silahla saldırdı: 2 evin kapısını kırmaya çalıştı!

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Ahmet K. (36), boşandığı kadının evine silahla saldırdı; başka bir evin ise kapısını kırmaya çalıştı.

Ahmet K. isimli saldırgan erkek, 2 ay önce boşandığı kadının yaşadığı Kayalar Mahallesi'ndeki evine geldi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Daha sonra yanında götürdüğü tabancayı çıkaran Ahmet K, binanın 18'inci katında kadının yaşadığı evin balkon kısmına ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği balkon camı kırıldı. Ahmet K, ardından binaya girdi. Ahmet K, önce boşandığı kadının daha sonra ise kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin yaşadığı evin kapısını kırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan Ahmet K'yi gözaltına aldı. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin 8 el ateş ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.