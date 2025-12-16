Ankara'da 'fuhuş' operasyonu: Mekanlar kapatıldı, çok sayıda kişi tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için ‘özel tahkikat ekipleri’ oluşturdu. Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı.

Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60’ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.