Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'dayak' açıklaması
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da Oğuzhan Polat ve esnaf amcası Cemalettin Polat’ın Yunus ekipleri tarafından darp edilmesine ilişkin, "Meydana gelen olaya müdahale sırasında kastı aşan davranışta bulunduğu belirlenen personelle ilgili idari tahkikat açılmıştır" açıklamasını yaptı.
Oğuzhan Polat, hızlı gittiği için uyardığı bir araç sürücüsüyle tartışmış; Polat ve esnaf amcası Cemalettin Polat, olaya müdahale eden Yunus ekipleri tarafından darp edilmişti. Altındağ’da yaşanan bu olay, Cemalettin Polat’ın işlettiği bakkal dükkanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Emniyetin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"İlimiz Altındağ ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Bostancık Caddesi'nde, 20.01.2022 günü saat 13:30 sıralarında bir yaya ile araç sürücüsünün tartışmasıyla başlayan ve yayanın akrabalarının da dahil olmasıyla büyümesi muhtemel olaya, bölgede uygulama yapan görevlilerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Bu sırada, görevlilerimize hakaret ederek mukavemette bulunan O.P. ve C.P. isimli şahıslar, polis merkezine intikal ettirilerek haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca, meydana gelen olaya müdahale sırasında kastı aşan davranışta bulunduğu belirlenen personelle ilgili idari tahkikat açılmıştır."
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