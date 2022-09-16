Ankara ve Manisa'da FETÖ'den 14 gözaltı
Ankara ve Manisa'da, FETÖ içinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucu Ankara ve Manisa'da gözaltı kararı olan 19 kişinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
Ankara'daki operasyonda 10, Manisa'da ise 4 olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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