Ankara'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da Üreğil Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanda yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir yurttaş hayatını kaybetti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdi.
Üreğil Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanın 13. katında yangın çıktı.
Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ve 2 itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Kaplan'ın (57) hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yangının elektrik sistemindeki kabloların kısa devre yapmasıyla meydana geldiğini belirtti.
Olayda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Köse, "Dumandan etkilenenlerin tedavisi sürmektedir. Mamak Devlet Hastanesindeki vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
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