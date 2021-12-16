Ankara’da bir dükkanının asma tavanı çöktü: 2 yaralı
Ankara’nın Sincan ilçesinde, bir künefeci dükkanın asma tavanının çökmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.
Olay saat 21.30’da Ankara’nın Sincan ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir künefeci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde müşterilerin olduğu sırada bir künefeci dükkanın asma tavanı çöktü.
Çökme sonucunda dükkanda bulunan müşteriler kendilerini korkuyla son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çökme sonucunda 2 kişinin yaralandığını belirledi. İtfaiye ekipleri ise asma tavanı çöken dükkanda kimsenin olup olmadığı kontrol etti. Yaralanan 2 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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