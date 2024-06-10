Ankara'da Japon Günü düzenlendi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:21

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:21

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı onuruna, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde ‘Ankara Japon Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Halkla ilişkiler Bölümü Başkanı Ko Obata, Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve çok sayıda davetli katıldı. Japonya’dan etkinlik için Türkiye’ye gelen dansçılar geleneksel Japon danslarını ve oyunlarını sergiledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, “Bugün Japon kültürünün çok farklı yanlarını bizlere gösterdiler. Türk Japon ilişkilerinde karşılıklı kültür tanımalarının iki ülke arasındaki ilişkileri daha çok güçlendirdiğine inanıyoruz” dedi. Ayrıca Kültür Merkezi içerisinde Japon kültürüne ait pek çok obje de misafirlere sunuldu.

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BU YIL FAALİYETE GEÇECEK

16 Ocak 2024’te Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı vesilesiyle Ankara’ya gelmiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Bakan Fidan, 100. yıl sebebiyle yıl boyunca her iki ülkede de kültürel, akademik ve ekonomik etkinlikler düzenleneceğini, bu sayede ilişkilere bir ivme kazandırılacağını dile getirmişti. Fidan, ayrıca Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin bu yıl faaliyete geçeceğini duyurmuştu.