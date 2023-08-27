Ankara’da tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı
Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yada kişiler tarafından tüfekle omzundan vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Altındağ İlçesi Kavaklı Köyü’nde; Gülseren K. henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle omzundan vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sol omzuna çok sayıda saçma isabet eden kadın gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekipler omzundan yaralanan kadına ateş açan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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