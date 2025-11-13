Anlaşmazlık yaşadığı ortağını darbetti: Havaya ateş açıp kaçarken kendini vurdu

Olay, 11 Kasım’da saat 10.30 sıralarında Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin önünde meydana geldi.
Nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açıp, kaçtı. Şüpheli, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı.
Ersoy T.’nin şikayeti üzerine harekete çeken polis ekipleri, İlker D.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.