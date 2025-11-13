Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anlaşmazlık yaşadığı ortağını darbetti: Havaya ateş açıp kaçarken kendini vurdu

13.11.2025 10:42:00
DHA
Adana'da Çukurova Belediyesi’nin nikah salonu fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. (31) sözleşmedeki anlaşmazlıkları nedeniyle tartıştığı ortağı Ersoy T.’yi darbedip tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. Kaçarken silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralanan İlker D. yakalandı.

Olay, 11 Kasım’da saat 10.30 sıralarında Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin önünde meydana geldi.

Nikah salonunun fotoğraf çekimi ihalesini alan İlker D. ile ortağı Ersoy T. arasında sözleşmedeki anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İlker D., arbede sırasında belinden çıkardığı tabancayla havaya ateş açıp, kaçtı. Şüpheli, kaçtığı sırada silahının kazara ateş alması sonucu kalçasından yaralandı.

Ersoy T.’nin şikayeti üzerine harekete çeken polis ekipleri, İlker D.’yi kısa süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlker D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

