Antalya açıklarında Denizkurdu-1 Tatbikatı: ‘Denizlerde çok güçlüyüz’

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının üç denizde gerçekleştirdiği Denizkurdu-1 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü dün, Antalya açıklarında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’nun da katıldığı Seçkin Gözlemci Günü’nde Bayraktaroğlu, tatbikatın başarıyla tamamlandığını söylerken, Tatlıoğlu, “Biz Karadeniz’de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz” dedi.

Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından 92 gemi, 66 hava vasıtası, 1 SAT ve 2 SAS timi, 6-10 Ekim tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Denizkurdu-1 Tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü dün, Antalya açıklarında yapıldı. İzleyiciler, TCG Anadolu fırkateyninde yerini aldı.

HEDEFLERE ATIŞ

Gün kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin farklı atış kabiliyetleri ortaya kondu. Hücüm botlarından, Bayraktar TB3’ten ve Akıncı’dan, belirlenen hedeflere atışlar yapıldı. 2 adet Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu fırkateyninden kalkışı izlendi.

‘BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ’

Yaklaşık iki saat süren Gözlemci Günü faaliyetlerinin sonunda Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, gazetecilere açıklamalar yaptı. Bayraktaroğlu, tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade ederken, “Burada en önemli konu dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB3 silahlı sisteminin de gerek gemiden kalkışın gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz Teber mühimmatı, Tolon mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen Kemankeş mühimmatının da hep beraber hedefleri vurduğunu izledik” dedi.

‘ÜÇ DENİZDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ’

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ise, “Daha önceden gemilerimizi yurt dışından ithal ederdik. Şu anda inşa ettiğimiz yerli ve milli fırkateynimiz, korvetimiz, karakol gemimiz, çıkarma gemilerimiz var. Aynı zamanda şu anda muhriplerimizi, milli denizaltımızı ve en büyüğü olan milli uçak gemimizi inşa ediyoruz. Türk Deniz Kuvvetleri diplomasinin stratejik bir destek unsurudur. Stratejik bir destek unsuru olarak biz Karadeniz’de, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de çok güçlüyüz. Özellikle Doğu Akdeniz’de her noktada denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve İHA’larımızla bulunmaktayız” sözlerini kullandı.