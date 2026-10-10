Antalya'da tur midibüsü ile 2 otobüs çarpıştı: Yaralılar var!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Balıkçı Barınağı yakınlarında, Kemer'den Antalya istikametinde meydana geldi.
Aynı yönde seyreden plakası henüz öğrenilemeyen otobüs ile 07 C 82266 plakalı midibüs ve 07 C 82252 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada midibüsteki 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Midibüsün ağır hasar aldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.