Antalya Kemer Belediyesi'ne soruşturma: Müfettişler meclis üyelerini ifadeye çağırdı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kemer Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile başkan yardımcıları Emin Gül ve Mehmet Baytekin hakkında soruşturma izni verilmesi üzerine Kemer Adliyesi'nde ayrılan bir odada görevli bir müfettiş, belediyede ise 2 müfettiş imar dosyalarında denetim yapmasının ardından şimdi de belediye meclis üyeleri ifadeye çağrılıyor.

ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberimizvar.net'in haberine göre; ilçede çok sayıda imarla ilgili şikayetlerin olduğu bu nedenle müfettişlerin iddiaları araştırdığı öğrenildi.

Başkan Necati Topaloğlu'nun su sporları işletmecisi oğlu Osman Topaloğlu'nun da girdiği ihalelerin de mercek altına alındığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Müfettişler, Topaloğlu ailesi ve başkan yardımcılarının mal varlığındaki artışları da inceliyor.