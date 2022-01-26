Antalya’da Mumcu’yu andık

26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:15

CHP Antalya İl Örgütü, otomobiline yerleştirilen bombayla katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu ve tüm öldürülen aydınlar anısına “Adalet ve Demokrasi” başlıklı açık oturum gerçekleştirdi.

Oturuma CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, İl Eğitim Sekreteri Orkun Murat Muratlı ve gazetemiz yazarı Işık Kansu katıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan CHP’li Cengiz, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun düşünce çizgisinin ardından ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Sarıhan ise, Aksoy ve Mumcu cinayetleri davası konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Gazetemiz yazarı Işık Kansu da, Uğur Mumcu’nun izinde bugünkü AKP kadrolarının yakın geçmişteki bağlantılarını dinleyicilere aktardı.

Açık oturuma CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, eski Milletvekili Tuncay Ercenk, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Serik İlçe Başkanı Yusuf Dinç, Antalya Baro Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülen Ercan ile 29 Ekim Kadınları Derneği Antalya Şube başkan ve yöneticileri katıldı.