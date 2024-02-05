Antalya'da otomobil dereye düştü: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 10:02
Antalya'da otomobil dereye düştü: 2 kişi yaralandı
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İbrahim Ardıç'ın (65) kullandığı 07 YL 109 plakalı otomobil, Kürüş Mahallesi Çiftlik mevkisinde yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki dereye düştü.

Kazada sürücü ile otomobildeki Hüseyin Demir (37) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar yaklaşık bir saat süren çalışmayla çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ardıç ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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