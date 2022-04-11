Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Antalya'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'nın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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