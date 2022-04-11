Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı

Antalya'da, ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsünün kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:54
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akseki'nin Geriş Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya'dan Kapadokya'ya giden ABD'li turistleri taşıyan Osman Furtuna'nın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Antalya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler