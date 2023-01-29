Antidepresan kullanımı 10 yılda neredeyse ikiye katladı: Yurttaşın psikolojisini bozdular!

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 10:35

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 10:35

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, antidepresan kullanımındaki artışın halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Son 10 yıldaki antidepresan kullanımını inceleyen Bulut, 2012 yılında 37 milyon 280 bin 936, 2013 yılında 37 milyon 258 bin 388, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225, 2015 yılında 43 milyon 467 bin 736, 2016 yılında 45 milyon 134 bin 854, 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812, 2018 yılında 49 milyon 43 bin 763, 2019 yılında 49 milyon 857 bin 89, 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964, 2021 yılında 59 milyon 641 bin 14, 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutu antidepresan ilaç kullanıldığını bildirdi.

2012 yılında 37 milyon 280 bin 936 kutu olan antidepresan kullanımının yaklaşık yüzde 66 oranında artarak 2022 yılında 61 milyon 870 bin 998 kutuya çıktığını belirten Bulut, son 10 yılda ilaç tüketiminin 24 milyon 612 bin 610 kutu arttığını ifade etti. Bulut, ekonomik krizin etkisiyle vatandaşın çareyi antidepresan ilaç kullanmakta bulduğunu kaydetti.

2021 yılında 59 milyon 641 bin 14 kutu antidepresan ilaç kullanıldığını belirten Bulut, “Bu rakam 2022 yılında 2 milyon 229 bin 984 kutu artarak 61 milyon 870 bin 998 kutuya çıktı. Antidepresan ilaçlar 2022 yılında ciro bazında bir önceki yıla kıyasla da yüzde 65 artış gösterdi. 2021 yılında antidepresanlara ödenen para 1 milyar 42 milyon 609 bin TL iken 2022 yılında bu rakam 1 milyar 715 milyon 496 bin TL’ye yükseldi. Ekonomik kriz, enflasyon, her gün birbiri ardına yapılan fahiş zamlar vatandaşın psikolojisini bozdu. Son günlerin popüler şarkısı gibi ‘Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan.’ Şarkı tam da vatandaşın ruh halini yansıtıyor” dedi.

146 ÜLKE ARASINDA 112'İNCİ

2021 yılı Dünya Mutluluk Endeksi Raporu’nda Türkiye’nin 8 basamak gerileyerek 146 ülke arasında 112. olduğunu anımsatan Bulut, şöyle devam etti:

“Dünya Mutluluk Endeksi’nde geride bıraktığımız ülkeler Ruanda, Zimbabve, Lübnan, Afganistan gibi ülkeler oldu. Vatandaş açlık sınırının altında ücretlerle yaşamını idame etmeye çalışıyor. Alım gücü aydan aya değil, günden güne eriyor. Bir yanda kira diğer yanda faturalar ve fahiş zamlar; ayın sonunu getiremeyen vatandaş kara kara düşünüyor. İktidar vatandaşın psikolojisini bozdu. Borçlar aldı başını gitti; vatandaş yarınını göremiyor ve gelecekten ümitsiz. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 2023 yılının ilk iki haftasında 42 milyar lira daha artarak 1 trilyon 615 milyar liraya yükseldi. Borçlu vatandaş sayısında son bir yılda 1 milyon 955 bin kişilik artış yaşandı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 506 bin adet artarak 23 milyon 217 bine çıktı.”





Editör notu: Mabel Matiz'in son şarkısı 'Antidepresan'ın "Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan çözemedim valla', çok enteresan" sözleri ise son zamanlarda çok konuşulmuştu.