Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu

04 Haziran 2022 Cumartesi, 11:42

Mersin'de yaşayan Emre Tirun, 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli’ye giden Tirun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için araç kiraladı. İddiaya göre, Tirun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı.

Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalayıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı. Aynı şekilde birkaç kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini belirten Tirun, yetkililerden yardım istedi.

BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Başından geçenleri anlatan Emre Tirun, "Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra 2021 yılı Ekim aylarına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Gerek özel hayatım gerek sosyal hayatım sarsıldı. Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" dedi.

Emre Tirun'un annesi İklime Yıldırım ise "Oğlumu çok zor şartlar halinde okuttum. Yetimlerimin parasını kimseye yedirmek istemiyorum. Evimizde huzur kalmadı, oğlum çalışamaz durumda. Ne olur bize de bir el uzatın, yardım edin" diye konuştu.

