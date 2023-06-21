Aralarında depremzedelerin de olduğu 600 kişiyi dolandırdı: Lüks otelde tatil yaparken yakalandı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:41

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:41

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremde evi yıkılan Ahmet Kabaandıç Nevşehir'in Çardak Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına yerleşti. Konteyner ev almak isteyen Kabaandıç, 23 Mart'ta internet üzerinden gördüğü ilandaki numarayı aradı.

Konteyner evin fiyatı konusunda anlaşan Kabaandıç, verilen hesaba 15 bin lira kapora yatırdı. Kabaandıç verdiği adrese konteyner gelmeyince dolandırıldığını anlayıp polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne Kabaandıç dışında başka şikayetler de geldi.

Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteyner ev satma vaadiyle yurttaşları dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

LÜKS OTELDE TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Şüphelilerden E.U.C., Antalya’da lüks otelde tatil yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin, aralarında depremzedelerinde bulunduğu yaklaşık 600 kişiyi toplam 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.