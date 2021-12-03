'Arap Ali Destanı' Türkiye turnesine İzmir'den başlıyor
KKTC’nin ilk operası “Arap Ali Destanı” Türkiye turnesine çıktı. 'Arap Ali Destanı' İzmir, İstanbul ve Ankara’da sahnelenecek.
KKTC’nin ilk operası 'Arap Ali Destanı' Türkiye’de turneye çıktı. Bestesi Ali Hoca’ya, librettosu ise Havva Tekin’e ait eser Aytaç Manizade’nin rejisörlüğünde Türkiye’de sırasıyla; İzmir, İstanbul ve Ankara’da sahnelenerek sanatseverlerin izlenimine sunulacak.
İlk kez 19 Ekim 2019 tarihinde Gazimağusa’da sahnelenen 'Arap Ali Destanı'nın Türkiye prömiyeri 7 Aralık 2021 Salı akşamı İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleştiriliyor. Halk arasında “Arap Ali” olarak tanınan Kıbrıslı Türk liman işçisinin hikayesinin anlatıldığı ve 100 kişinin üzerinde bir ekibin çalışmasıyla sahneye koyulan eserin Türkiye’deki ikinci temsili 10 Aralık 2021 Cuma akşamı İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası’nda, üçüncü temsili ise 13 Aralık 2021 Çarşamba akşamı Ankara’da Opera Binası’nda yer alacak.
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