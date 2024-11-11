Aras: Atatürk’ün idealleriyle büyüyen nesiller görmek istiyoruz

Yayınlanma: 11.11.2024 - 15:20

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86'ncı yılında anlamlı bir konser düzenleyerek Atatürk’ü andı. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği konsere Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Konser Anıl Edebale’nin şefliğinde başladı. Konserin solistleri Ümit Bulut ve Pınar Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Türk Halk Dansları ekibinin sergilediği özel gösteri ise büyük beğeni toplarken, konsere katılan vatandaşlar, performansları dakikalarca ayakta alkışladı.

Konserde konuşma yapan Başkan Ahmet Aras, “Bugünün acısını en derin şekilde hissediyoruz. Bizlere küçük yaşlardan itibaren öğretilen ‘Atatürk ölmedi, yüreğimizde yaşıyor’ sözü, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bizler, Atatürk’ün ilkeleriyle ve idealleriyle büyüyen nesiller görmek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı, bugün karşı karşıya olduğumuz yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlarla büyük bir kararlılıkla mücadele ederdi. Kadına karşı şiddet konusunda en sert tepkiyi gösterir, en hızlı önlemleri alırdı” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, Atatürk’ün Cumhuriyet ve devrimlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, “Bizlere düşen, Atatürk’ün mirası olan bilim ve aklı esas alan bir Türkiye için çalışmaktır. Ekonomik ve sosyal olarak kalkınan, eşitlik ve adalette örnek bir Türkiye için Cumhuriyet'imizin ve devrimlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.