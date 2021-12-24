Aras: Karakış yardımı için çalışıyoruz
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, karakış fonu acil yardım eylem planı kapsamında üç mahalleyi acil eylem planının odağına aldıklarını yoksullaşma riski taşıyan 10 mahalleyi de izlediklerini açıkladı.
CHP tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal yardım alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Aras, “Bodrum’un lüksün, zengin yaşamın karşılığı olmadığı, kentimizin tüm halkımıza ait olduğu gerçeğini uygulama alanına taşıyoruz. Pandemi ve derinleşen ekonomik krizle birlikte inşaat, turizm, temizlik gibi sektörlerde yoksullaşan, günlük, güvencesiz çalışarak geçimlerini sağlayan yaklaşık bin hane tespit ettik. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere mahallelerde çocukların eğitimlerini, kadınların kapasitelerini güçlendirecek merkezler kurulacak. Kadınlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir. Belediye olarak bu konuda da kadınlara uzman desteği sağlanacak” dedi.
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