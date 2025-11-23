Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 09:09:00
'Arazi anlaşmazlığı' kavgasında yeğenini av tüfeğiyle vurdu!

Kütahya’da İsmail D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Akif G.’yi av tüfeğiyle yaraladı.

Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde İsmail D., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Akif G. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail D., av tüfeğiyle Akif G.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Akif G., kendi aracıyla Kütahya Şehir Hastanesi’ne gitti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheli İsmail D. ise olay yerinden kaçtı. Akif G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

