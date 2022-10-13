Arkas Spor'a Kübalı takviye

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e anlaştı.

DHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 12:15
Arkas Spor'a Kübalı takviye
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AXA Sigorta Efeler Ligi’nde sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Arkas Spor, Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Angel. Kübalı orta oyuncu Angel Suarez Perez'e Arkas Spor'da başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Santiago De Cuba'dan transfer edilen 19 yaşındaki Kübalı alt yaş gruplarında milli formayı giyiyor.

LİGDE RAKİP HATAY

Arkas Spor, yarın 4'üncü haftanın açılış maçında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. İlk 3 maçını kazanan Arkas 7 puanla 3'üncü sırada, galibiyeti bulunmayan Hatay ekibi ise 2 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.


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