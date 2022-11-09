ARLEM Genel Kurulu İzmir’de tamamlandı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:59

Akdeniz’in kuzeyi ile güneyindeki yerel yönetimlerin işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Avrupa - Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) 13. Genel Kurulu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İzmir Özdere’de düzenlenen ARLEM 13. Genel Kurulu'nda ilk gün Akdeniz/Avrupalı ortakların koordinasyon toplantıları yapıldı. Genel kurulda Ürdün Er-Remse Belediye Başkanı Ahmad Al Khazali oy birliğiyle ARLEM Eş Başkanı seçildi.

BAŞKAN SOYER'İN COP 27 ÖNCESİ ÇAĞRISINA ÜYELERDEN DESTEK

Program, 8 Kasım'da 13. ARLEM genel oturumuyla başladı. Bölgeler arasındaki işbirliklerinin gündeme geldiği toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ARLEM çatısı altındaki Akdeniz Kentler Ağı (MedCities) Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Soyer, Mısır'da yapılacak COP 27'ye Döngüsel Kültürlü Şehirler için Bir İttifak (Alliance for Cities with Circular Culture) kurma çağrısı yaptı. Başkan Soyer'in iklim krizine dikkat çektiği konuşmasında 2021 yılının Eylül ayında İzmir'de yapılan UCLG Kültür Zirvesi'nde açıklanan Döngüsel Kültür ve dört ana bileşeni olan doğayla uyum, birbiriyle uyum, geçmişle uyum ve değişimle uyumdan bahsetti. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Akdeniz'deki temsilcileri olarak sorumluluklarının sadece vatandaşa hizmet olmadığını söyleyen Başkan Soyer, “Sorumluluğumuz, kentsel uygarlığımızı mümk& uuml;n kılan doğal ekosistemleri de kapsıyor. Bugünkü toplantımızdan Mısır'daki yaklaşan COP 27'ye yönelik olarak bir “Döngüsel Kültür Şehirleri İttifakı” kurmak için güçlü bir çağrı yapmaya davet ediyorum. Böyle bir ittifak, şehirlerimizi insanlar ve tüm yaşam ağı için nefes alan manzaralara dönüştürme yolundaki yerel, bölgesel ve küresel çabalarımıza büyük ölçüde ilerleme ve sinerji sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

“SOYER'İN KONUŞMALARININ ARAMIZDA YAYILMASI GEREKİYOR”

Avrupa Bölgeler Komitesi CIVEX Komisyonu Başkanı, İtalya Katanya Belediye Meclisi Üyesi Vincenzo Bianco, Başkan Soyer'in konuşmasının çok önemli olduğunu söyledi. “Geleneksel bir hoş geldiniz konuşması yapmadı kendisi. Konuşma projelerle dolu, bilgilerle dolu bir konuşma oldu” diyen Bianco, “Ben bu konuşmanın metnine sahip olup aramızda topluluklarımıza dağıtmanın faydalı olacağına inanıyorum. Kentler arasındaki birlik çok önemli. Soyer'in söylemlerinin aramızda yayılması gerekiyor. İşbirliğini sürdürmemiz gerekiyor. Başkan Tunç Soyer'in kullandığı kelimeleri çok beğendik. Hepimiz adına gönülden teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Akdeniz’de kapsayıcı ve dirençli şehirler”, “Akdeniz'de iklim eylemi” başlığı altında toplantılar yapıldı. Ayrıca “COVID-19 krizinden kurtulmanın bir yolu olarak Akdeniz'deki inovasyon ekosistemleri ve start-up'lar”, “hizmet ve turizm sektörü” de toplantının önemli konu başlıkları oldu.

Genel kurul “Akdeniz'de Genç Yerel Girişimcilik” ödül töreniyle sona erdi. Ödülü Mısır'dan Manar Ramadan “Banlastic” adlı firmasıyla aldı. Yem ve hayvancılık konusunda girişimiyle finale kalan Seçil Yutseven'e de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer teşekkür belgesi verdi.