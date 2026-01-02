Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arnavutköy'de dehşet anları: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı!

2.01.2026 15:44:00
DHA
Arnavutköy'de 14 yaşındaki M.A.D. zincir marketin önüne gelerek silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İslambey Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, 14 yaşındaki M.A.D. , motosikletle zincir marketin önüne geldi.

Şüpheli, yanında bulunan silahla markete doğru 4 el ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan olmazken, marketin camlarında ve reklam panosunda hasar oluştu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, M.A.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

