Arnavutköy’de sokak ortasında öldürülen Serpil Gül’ün ağabeyi konuştu: 'Kardeşim önceden darp raporu almıştı'

Yayınlanma: 16.08.2024 - 10:34

Güncelleme: 16.08.2024 - 10:34

İstanbul Arnavutköy'de Harun Gül, tartıştığı eşi Serpil Gül'ü geçen hafta silahla vurarak sokak ortasında öldürdü. İddiaya göre, ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü Serpil Gül'ün başında bekledi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Harun Gül emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet, Serpil Gül’ün ölümüne ilişkin ağabeyi Cihan Yılmaz ile konuştu.

Yılmaz, kardeşiyle Harun Gül arasında anlaşmazlık olduğuna vurgu yaparak, “Boşanma aşamasındalardı. Kardeşimle bu kişi 2 yıl önce bir anlaşmazlık sürecine girdi. Kardeşime bakmıyordu, kardeşim el örgüsü yapıp satarak, merdiven silerek, tuvalet temizleyerek çocuklarını geçindiriyordu. Biz bilmiyoruz kızın neler çektiğini sadece yüzde 1’ini anlatıyordu bize. En sonunda kardeşim kadın sığınma evine gitti ve iki yıldır kadın sığınma evindeydi” dedi.

"KARDEŞİM KURTULMAK İÇİN KAÇIP SIĞINMA EVİNE GİTTİ"

Kardeşinin evlilik hayatında şiddet olduğunu belirten Yılmaz, “Bir darp raporu vardı. Kardeşim kurtulmak için kaçıp sığınma evine gitti” dedi. Şüphelinin Serpil Gül’ü olay gününden önce çocuklarından birinin sünnet olacağını belirterek çağırdığını dile getiren Yılmaz, “Son dört ay içinde 23 kere sığınma evindeki kardeşimi aramış konuşmuş. En son bu katil kardeşi arayıp ‘çocuğun sünneti var gel’ diyor. Kandırıp sünnete götürüyor ve oradan sonra katlediyor. Sağlıkçıları yaklaştırmıyor. 10-15 dakika maktülün başında bekliyor. Bırakmıyor devletin memuru görevini yapsın. Sağlıkçıları bırakmıyor görevini yapsın” dedi. Adalet çağrısında bulunan Yılmaz, “Eğer bu olayın peşine düşülmese bu cani katil 5 yıl yatacak ve ondan sonra dışarı çıkacak. En ağır cezayı almasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

EYLEM YAPILACAK

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Serpil Gül’ün ölümüne ilişkin bugün eylem yapacak. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.00’de eylem yapacak olan plaftorm, tüm kadınlara çağrıda bulundu.