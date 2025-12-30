Artvin’de heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı!

Yolun üst kesiminden kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, yaklaşık 5 metrekarelik alanı kaplayarak karayolunu tamamen trafiğe kapattı.

Heyelan sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Ulaşımın durmasıyla birlikte her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgede etkili olan yoğun kar örtüsü, düşük hava sıcaklıkları ve buzlanma çalışmaları zorlaştırıyor.

Olayın ardından Karayolları ekipleri bölgede temizlik ve yol açma çalışmalarına başlarken, yol yeniden kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.