Asgari ücrete zam gelecek mi? Ömer Çelik'ten açıklama
Bugün gerçekleştirilen AKP MYK Toplantısı'nın ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret artışı ve emekli ikramiyesiyle ilgili sorulara da yanıt verdi. Çelik, her zaman çalışanların ve emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için çalışıldığını söyledi.
Bugün gerçekleştirilen AKP MYK Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"GÜNDEMİMİZDE"
Çelik, emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya da cevap verdi. Her zaman çalışanların ve emeklilerin şartlarının iyileştirilmesinin gündemde olduğunu dile getiren Çelik konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz."
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