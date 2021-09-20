Aşı karşıtı gazeteci Erol Kes Covid-19'dan yaşamını yitirdi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:01

Denizli'de Son Nokta adlı internet gazetesinin sahibi olan aşı karşıtı propaganda yapan Erol Kes, Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.

"NE COVID-19'A İNANIYORUM NE TEST SONUÇLARINA"

Sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Covid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu.

"Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi."