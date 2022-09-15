Asistan hekimler İzmir’de de iş bıraktı: Yönetmelik iptal edilsin!
Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz reform” olarak duyurduğu yeni ek ödeme yönetmeliğinde kapsam dışı kalan asistan hekimler tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de iş bıraktı. Hekimler "Asistan hekimler köle değildir" pankartı açtı.
İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde buluşan asistan hekimler, hazırladıkları pankartlar ve sloganlar eşliğine Sağlık Bakanlığı’na tepkisini dile getirdi.
Sağlıkta şiddet kurbanı olan İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevli Tuğrul Okudan’ı anan asistan hekimler, saygı duruşuyla başladıkları eylemde eşit işe eşit ücret taleplerini yineledi.
“Asistan hekimler köle değildir” yazılı dövizler taşıyan sağlıkçılar, yönetmeliğin geri çekilmesi için bakanlığa çağrı yaptı.
Eylemde Üniversite Asistan Hekimleri Platformu tarafından hazırlanan ortak basın metnini okuyan asistan doktorlar Nazlı Can Aras, Yağmur Dokuyan ve Alperen Yılmaz şunları söyledi: “2 Ağustos’ta emeğimizin karşılığı olarak “Beyaz reform” olarak lanse edilen yönetmelik yayınlanmış, ancak üniversitelerde görev yapan hekimler Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı olduğu gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştı. Teşvik adı altında sağlık emekçilerini yarışa sokan, aldığımız eğitim ve sunduğumuz sağlık hizmetini niteliksizleştiren bu yönetmelik, eğitimin ve nitelikli sağlık hizmetinin önemsendiği üniversitelerde gelir haksızlıklarına sebep olacaktır. Performansa dayalı teşvik sistemini reddediyoruz. Yayınlanan yönetmeliğin tarafımıza yansımasının, taban ve teşvik ödemesinin dağılımının takipçisi olacağımızı belirtiriz. Bundan sonraki süreçlerde de hak arayan ve talepleri yeteri kadar karşılanmayan tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızın mücadelesini destekliyoruz ve dayanışma içinde olacağımızı, iş barışımıza sahip çıkacağımızı belirtiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde belirli aralıklarla iş bırakma dahil tüm hak arayışlarımıza devam edeceğimizi ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bildiririz.”
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