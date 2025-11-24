Ata'nın huzuruna çıktılar: Bakan Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler Anıtkabir'de

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'da resmi tören yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenler Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.
Anıtkabir'de Aslanlı Yol'da yürüyen bakan ve beraberindeki öğretmenler, mozoleye çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
"KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ"
Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz” diye yazan Tekin, “Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir” ifadelerini kullandı.