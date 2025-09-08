Atamada karmaşa, MEB’den geri adım: ‘MEB yaptığı hatadan dönerken de hata yapıyor’

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) norm fazlası resen atamaları açıklamasıyla birlikte öğretmenler adeta sürgün yemiş, 100-200 kilometrelik uzaklıktaki, toplu taşımanın dahi olmadığı ilçelere atanması gündeme gelmişti. Konuya ilişkin Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay MEB’in geri adım attığını ifade ettiğini belirtti. Özbay, bakanlığın illere yazı göndererek, “Bazı okullarda norm güncellemeleri yapılmadığı için norm dahilinde olması gereken öğretmenlerin norm fazlası sayıldığını” kabul ettiğini ve 10 Eylül’e kadar form doldurulması talimatı verdiğini açıkladı. Eğitimci Maksut Balmuk söz konusu süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. MEB’in 2024-2025 norm kadrolarına göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğretmen ataması yaptığını söyleyen Balmuk gelen bilgilere göre bir okulda norm fazlası iken resen atanan öğretmenlerin eski okulunda öğrenci/şube artışına bağlı olarak kadro açılması halinde atamaları iptal edilip eski görev yerlerine geri verileceğinin ifade edildiğini belirtti.

‘BU ADIM SADECE GÜNÜ KURTARIR’

MEB’in günü kurtarmaya, tepkileri azaltmaya yönelik adımlar attığını ifade eden Balmuk, “Bu adım sadece günü kurtarır. Bu adım ile A okulunda norm fazlası iken B okuluna resen atanan öğretmenin eski okulu olan A okulunda (2025-2026’ya göre) norm açılma durumu olması halinde norm düzeltme/güncelleme işlemi yapılıp tekrar eski görev yerlerine dönebileceklerdir. Bu güncellemeleri idareler yapacaktır. Peki idare ya bu topa girmezse? Normal norm güncellemeleri beklerse? O zaman çözümsüzlük olacağı gibi uygulamada birlik de olmayacaktır. Bu çözüm eski okulunda 2025-2026’ya göre norm açılacak öğretmenlerin yararına olur. Onların sorununu çözer. İl/ilçe emrinde olan ve norm fazlası kapsamında resen atanan öğretmenlerin sorunlarını çözmez. Aile yılında aileler birleşsin diye il emrine yapılan atamalar sonrası il emrine gelip norm fazlası atama ile resen kilometrelerce uzağa gönderilen öğretmenlerin sorununu çözmez. Proje okulu kapsamındaki okullarda görev yapmakta iken süresi dolduğu için görevlerine son verilip il/ilçe emrine verilen öğretmenlerin sorunlarını çözmez. K okulunda norm fazlası iken M okuluna resen ya da isteğiyle gönderilen öğretmenin yeni okulunda (2025-2026’ya göre) norm düşmüşse bu durumdaki öğretmenin sorununu çözmez. Bu durum başka bir sorunu daha ortaya çıkarır. O okula yeni gelen öğretmenin puanı yüksek ise norm güncellendiğinde bu okulda başka bir meslektaşını norm fazlası yapacağından sorunu başka bir boyuta daha taşımış olur. Bu durumdaki kurumlar için de iptal kararı alınsa bile norm fazlası gelen öğretmen istemedikten sonra kimse kıpırdatamaz” dedi.

‘DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ’

MEB’in attığı adımların hukuki dayanağı olmadığını ve uygulamada birlik ilkesinden uzak olduğunu vurgulayan Balmuk, “MEB yaptığı hatadan dönerken de hata yapıyor. Yani düğme yanlış zamanda, yanlış iliklenmiştir. Daha da önemli bir konu var ki, o da; bu adımlar okullar açıldıktan sonra atılmış olacak. Dersler başlamış, programlar düzenlenmiş, öğrenci öğretmenini görmüş olacak. Yani MEB; her yıl olduğu gibi bu yılı da elindeki kadroları dahi hukuki, adil bir şekilde dağıtamadan, üstelik okullar açıldıktan sonra da hata düzeltme ile uğraşarak başlatıyor” ifadelerini kullandı.