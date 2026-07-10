Ataol Behramoğlu'ndan Ahmet Telli'ye veda mesajı: ‘Nerede haksızlık varsa…’

Hayatını kaybeden şair Ahmet Telli için edebiyat dünyasından taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Şair Ataol Behramoğlu da yayımladığı mesajla Telli'yi andı.

Behramoğlu, Ahmet Telli'nin 1960 kuşağı şiirinin en seçkin isimlerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Telli altmışlı yıllar şiirimizin en seçkin şairleri arasındadır.

Bu kuşağın en belirgin özeliği duygusalığı reddetmeden gerçekçi olmaktır.

Tıpkı Nazım Hikmet, tıpkı Ahmed Arif şiiri gibi.

Nerede haksızlık varsa Ahmet Telli ve şiiri ,karşı çıkmak için oradadır.

Şiirinin de kendisi gibi bilge ve yumuşak bir sesi vardır.

Aynı zamanda bir aşk şairidir o.

Gelecekte de özellikle genç kuşakların sevgiyle okuyacağı , bu nedenle her zaman genç kalacak bir şairimizdir.

Unutulmayacak.”