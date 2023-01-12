Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Alev Coşkun'a 'Yılın Atatürkçüsü' ödülü

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 04:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), “2022 - Yılın Atatürkçüsü Ödülleri” kapsamında Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a ödül vermeyi kararlaştırdı.

ADD, her yıl Cumhuriyet aydınlarına verdiği “Yılın Atatürkçüsü” ödüllerinin 2022’deki sahiplerini açıkladı. Buna göre, Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun, ödüle değer görüldü. ADD’den yapılan açıklamada, “Haber alma özgürlüğünün ve gazetecilik etiğinin giderek karanlığa gömüldüğü bugünlerde Atatürk’ün ismini verdiği Cumhuriyet gazetesini ayakta tutmak için gösterdiği çaba ve Cumhuriyet devrimlerini korumak, anlatmak için yazdığı kitaplarla Alev Coşkun tüm ulusumuzun kalbinde yer edinmiş, bu nedenle basın alanında ‘Yılın Atatürkçüsü’ ödülüne layık görülmüştür” denildi.

31 OCAK’TA VERİLECEK

2022-Yılın Atatürkçüsü Ödülleri kapsamında kültür sanat alanında Pınar Ayhan, dış politikada Onur Öymen, bilim ve eğitimde ise Sinan Meydan ödüle değer görüldü. Ödüller, gazetemizin yazarı ve ADD’nin Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’un katledilişinin 33. yıldönümünde, 31 Ocak’ta dağıtılacak. Tören, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde saat 18.00’de yapılacak.