Atatürk’ü gören Cumhuriyet ile yaşıt Muzaffer Altınyay vefat etti!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:36

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:36

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker, Türkiye Cumhuriyet’i kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal’i gören Muzaffer Altınyay'ın 100 yaşında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Muzaffer Teyze’nin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Diker, “Üzüntüm çok büyük… Tam 100 yaşındaydı Muzaffer Teyze... Atatürk'ü gören, hayran olan bir cumhuriyet kadını... Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Onur gününde ziyaret ettim, elini öptüm, anılarına kulak verdim. Muzaffer Teyze'nin vefat haberi geldi bugün. Bir cumhuriyet kadınını, bir Karşıyaka sevdalısını yitirmenin acısı içimde, bir sözü hala kulaklarımda: Karşıyaka’da cumhuriyet sevdası çocukluktan başlar... Sana söz Muzaffer Teyze... Karşıyaka’mız cumhuriyete sevdalı çocuklar yetiştirmeye sonsuza dek devam edecek” diye konuştu.