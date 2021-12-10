Atay: Otizmli bireylerin yolu aydınlatsın

10 Aralık 2021 Cuma, 06:45

Geçen yıl temeli atılan proje, 15 Aralık Çarşamba günü hizmete girecek. Otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekleri, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri merkez, 210 metrekare taban alanına sahip ve dört kattan oluşuyor. Zemin katta aile terapisi odası ve Otizm Kafe’nin yer aldığı merkezin diğer katlarında ise yaş grupları ve seviyelere göre bireysel ve grup eğitim odaları ile konuşma terapisi alanları bulunuyor. Resim ve müzik odalarına da yer verilen Otizm Yaşam Merkezi, toplantı, spor ve oyun salonlarıyla da hizmet verecek.

Otizm Yaşam Merkezi’nde haftada 400 otizm tanısı konmuş bireyin hizmet alacağını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Merkezimiz hem yeterli kapasiteye sahip hem de sürdürülebilir eğitim için tüm hizmetlere hazır. Efeler Belediyesi olarak otizmle ilgili gereken yatırımları yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yapacağımız açılışla bir sözümü ve hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım. Biz bir mavi ışık yaktık, bu ışığın birçok otizmli bireyin yolunu aydınlatmasını umuyoruz” diye konuştu.