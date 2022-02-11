'Atilla İlhan'ın adı Bornova'da yaşatılsın'
İzmirli yazarlar ve edebiyat ile sanat dünyasının temsilcileri, geçen yıl Bornova’da açılan Edebiyat Müzesi Kütüphanesi’ne adı İzmir ile özdeşleşmiş, şair-yazar Attilâ İlhan’ın adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.
İçerisinde Attilâ İlhan’ın daktilosu, şapkası, şiirleri ve diğer eşyalarının sergilendiği kütüphanenin adının değiştirilmesi için kısa sürede 200’ü aşkın imza toplandı.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan şair-yazar Hidayet Karakuş, “Kültür Bakanlığı’nın Diyarbakır’da Ahmed Arif, İstanbul’da Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara’da Mehmet Akif Ersoy, Kütahya’da Evliya Çelebi, Trabzon’da Muhibbi, Erzurum’da Erzurumlu Emrah adına edebiyat müzesi kütüphaneleri açmasını önemli bir kültür tasarısı olarak görüyoruz. Bu uygulamayı destekliyoruz. Eylül 2021’de Bornova’da açılan Edebiyat Müzesi Kütüphanesi ise adı İzmir’le özdeşleşen bir şair ya da yazar adıyla açılmalı. Attilâ İlhan adı İzmir’le özdeşleşmiş bir şair, yazar, çevirmen ve düşünürdür. Edebiyat Müzesi Kütüphanesi’ne onun adı çok yakışacaktır. Biz yazarlar, şairler, edebiyatçılar, edebiyatseverler olarak Bornova’da açılan kütüphanenin adının Attilâ İlhan ile anılmasını istiyoruz. Bu konuya yalnızca İzmirliler değil, Türkiye sanat çevreleri de 209 isimle birlikte bizimledir. PEN bizimledir. TYS bizimledir. Bilim çevreleri bizimledir. Kültür Bakanlığı’nın bunu dikkate almasını istiyor, bu edebiyat Müzesi Kütüphanesi’ne Attilâ İlhan adının verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.
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