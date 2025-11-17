Avcılar'da ters yönden geldi, eşi ve bebeğinin yanında saldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönden gelen sürücüye geri gitmesi için uyarıda bulundu. Sürücü yol ortasında dururken, görüntülendiğini fark ederek araçtan indi. "Niye görüntü alıyorsun" diyerek tepki gösteren sürücü, ters yön uyarısında bulunan Mustafa Morbel'e saldırdı. Saldırı üzerine Morbel'in eşi ve küçük kızı ağlamaya başladı. Öfkeli sürücü diğer sürücülerin müdahalesi üzerine geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı.

'BOĞAZIMA SALDIRDI'

Polise giderek şikayetçi olan Mustafa Morbel, “Sülün Sokak'ta ters yönden geliyor arkadaş, arkamda da arabalar var. Ters yönden gelince elimle geri gitmesini işaret ettim. O da gitmiyorum diye hareketler yaptı. Daha sonra gitmeyince ben de telefonu aldım, kayıt yapmak için. Kaydetmeye başladıktan sonra arabadan indi. Pencere biraz açıktı. Elini sokup saldırdı. Videolarda da var zaten. Boğazıma saldırdı. Arkada eşim ve bebeğim vardı. Video ile beraber polise giderek şikayetçi oldum. Onlar olmasa bu kadar şey yapmazdım, kenara çekebilirdim. Arkadaki diğer şoförler geldi. Geri geri gitmek zorunda kaldı. Ters yöne giren kendisi mecbur geri gidecek" dedi.