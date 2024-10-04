Avcılar E-5 karayolu'nda 'SUV' dehşeti: Çok sayıda araca çarptı, etrafa korku saçtı!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:04

Güncelleme: 04.10.2024 - 16:39

İstanbul, Avcılar E-5 karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle arazi aracıyla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta dehşeti yaşattı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTI

Avcılar'da bir sürücü, pikabıyla yolda seyreden araçlara çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Arazi aracını kullanan sürücü, yan yoldaki araçların ters yönünden giderek birçok araca çarptı.

Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.