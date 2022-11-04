Avcılar'da Atatürk anıtına baltalı saldırı: Zanlı, akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi
Avcılar'da Atatürk anıtına balta ile saldırarak zarar veren şüpheli, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
2 Kasım Çarşamna günü İstanbul Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 2 Kasım 2022'de Avcılar Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan Atatürk anıtına balta ile saldırmak suretiyle zarar veren şüpheli M.H.T'nin savcılık talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüpheli M.H.T. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, "Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından gözlem altına alınmasına karar verilmiş olup şüpheli Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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